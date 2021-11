Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

NIEDERSTEINEBACH – Körperverletzung unter Feiernden im Bürgerhaus in Niedersteinebach

Zwischen zwei jungen Gästen einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Niedersteinebach, kam es am späten Freitagabend, 12. November 2021, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einem Faustschlag durch einen 16jährigen Heranwachsenden gegen einen 18jährigen Mann mündete. Quelle: Polizei