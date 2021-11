Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

DIERDORF – Ehrungen und Beförderungen bei den Feuerwehren der VG Dierdorf

Im Vorfeld hatten sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf schon darauf gefreut nach 2019 wieder gemeinsam die Beförderungen und Ehrungen für die letzten beiden Jahre feiern zu können. Aufgrund der steigenden Coronafallzahlen wurde die Entscheidung getroffen dezentral zu feiern. Nur die Einheiten Elgert und Marienhausen trafen sich in der Festhalle in Elgert. Die anderen drei Wehren trafen sich im jeweiligen Feuerwehrhaus.

Die Wehrleitung Andreas Schmidt und Matthias Baldus, der Leiter der Jugendfeuerwehr Dominik Stein, Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Horst Rasbach, die Brand- und Katastrophenschutz-Inspektoren Holger Kurz und Volker Lemgen fuhren nach dem Beginn in Elgert in die einzelnen Feuerwehrhäuser, um die Ehrungen und Beförderungen vorzunehmen sowie Bericht zu erstatten.

Um den eng getakteten Zeitplan einzuhalten, ging Andreas Schmidt nicht auf einzelne Einsätze ein. Stolz war er darauf, dass in den Feuerwehren der VG Dierdorf bislang kein einziger Coronafall aufgetreten sei. Er sah es als Bestätigung, dass die Mannschaften sich streng an die erarbeiten Konzepte gehalten haben. Bei der Ausbildung konstatierte er, dass kein Nachholbedarf gegeben sei. Teilweise waren die Schulungen online durchgeführt worden.

Auf ein ganz außergewöhnliches Ereignis musste Andreas Schmidt eingehen, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Als am Nachmittag des 14. Juli der erste Hilferuf nach Sandsäcken aus dem Ahrtal kam, da konnte niemand ahnen, was in der kommenden Nacht passieren würde. Am 15. Juli gegen 1.15 Uhr machten sich 22 Kameraden mit fünf Autos im Konvoi auf den Weg in das Ahrtal. Was dann folgte, war auch für gestandene Feuerwehrleute außerordentlich belastend und hat Spuren hinterlassen. „Die Anforderungen an die Feuerwehr werden immer größer und die Einsätze werden für die Bevölkerung immer selbstverständlicher“, meinte Wehrleiter Schmidt. Er dankte dem scheidenden Bürgermeister Horst Rasbach für zehn Jahre konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Horst Rasbach meinte jeweils zu den Kameradinnen und Kameraden: „Ich hätte mir den Abend, zumal es mein letzter Abend mit euch sein wird, anders gewünscht. Es war in all den Jahren immer eine gute Zusammenarbeit. Vor euren Leistungen kann man nur den Hut ziehen. In der Politik wurde immer die Notwendigkeit gesehen, die Feuerwehr gut auszustatten.“

Landrat Achim Hallerbach ging auf die Arbeit der Feuerwehren in der Coronazeit ein: „Die Wehren waren es, die die Strukturen, die für die Coronapandemie erforderlich wurden, aufgebaut haben.“ Er dankte den Anwesenden für die geleisteten Einsätze und überbrachte explizit den Dank aus dem Ahrtal: „Ihr und die anderen Wehren im Kreis Neuwied habt dort eine hervorragende Visitenkarte hinterlassen. Dies ist nur dank eurer guten Ausbildung und der guten Ausstattung möglich.“

Zu der Jugendfeuerwehr konnte Dominik Stein erfreulicher Weise berichten, dass aus dem Jahrgang 2005 sechs Mitglieder in die aktive Abteilung wechseln. Durch diese und weitere Abgänge ist allerdings die Zahl der Jugendlichen auf neun Mitglieder geschrumpft. Er appellierte an die Kameraden, in ihrem jeweiligen Ort Werbung für den Nachwuchs zu machen.

Ehrungen:

Bronzenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15jährige Tätigkeit erhielten: Christian Siebenaller, Jan Schleifer, Dominik Stein, Hermann Pfeil, Florian Ohrem, Sebastian Lenz, Nicole Pöttgen-Böhm, Dennis Ohrem, Frank Kramm, Benedikt Ehrhardt, Niclas Dills, Fabian Hoffmann, Marc Louis Müller und Jonas Schmidt (alle Feuerwehr Dierdorf).

Mike Jüttner, Thomas Königsfeld, Martin Theis und Patrick Potschka (alle Feuerwehr Elgert)

Marc Weber, Pierre Kaballo, Andreas Böhm, Philipp Gassen, Martin Ehl, Markus Maxsein, Stefan Henze, René Franz, Markus Kaballo und Patrick Michels (alle Feuerwehr Großmaischeid).

Normen Weber, Marco Schumann, Rolf Böhm, Dirk Feltens, Patrick Böhm, Leon Böhm und Heiko Schumann (alle Feuerwehr Kleinmaischeid).

Maik Alof, Uwe Donaiski, Philipp Radermacher und Guido Mangel (alle Feuerwehr Marienhausen).

Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Tätigkeit erhielten: Dierdorf – Stefan Becks (Feuerwehr Dierdorf), Wolfgang Theis (Feuerwehr Elgert), Rolf Merz, Ingo Fick, Marc Weber (alle Feuerwehr Großmaischeid), Normen Weber (Feuerwehr Kleinmaischeid).

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35-jährige Tätigkeit erhielten: Gerhard Kaulbach, Ralf Hoffmann, Thomas Pöttgen, Markus Göbel und Holger Schneider (alle Feuerwehr Dierdorf), Udo Kaltz (Feuerwehr Kleinmaischeid)

Mit dem Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45-jährige Tätigkeit mit goldfarbener Umrandung und Eichenlaubkranz wurde Günter Buhr Feuerwehr Großmaischeid ausgezeichnet.

Das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für hervorragende Verdienste im um das Feuerwehrwesen erhielt der Stellvertretende Wehrleiter der VG Dierdorf Matthias Baldus.

Ernennungen:

Zum Feuerwehrmann/frau wurden ernannt: Tobias Adams, Benjamin Holschbach und Fynn Forneberg (alle Feuerwehr Dierdorf), René Hörter und Alexander Christmann (beide Feuerwehr Elgert), Justin Schneider, Thomas Holzapfel-Schneider und Tim Görgens (alle Feuerwehr Großmaischeid), Daniela aus den Erlen, Nicolai Ovsov und Philipp Baumert (alle Feuerwehr Kleinmaischeid), Marco Di Stasio (Feuerwehr Marienhausen).

Zum Oberfeuerwehrmann wurden ernannt: Nick Hasselbach (Feuerwehr Dierdorf), Christian Boseck, Alexander Stumpf und Antonio Paradiso (alle Feuerwehr Elgert), Michael Manderbach, Julien Meurer, David Ehl und Dominik Wolf (alle Feuerwehr Großmaischeid), Nico Hoffmann (Feuerwehr Kleinmaischeid).

Zum Hauptfeuerwehrmann wurden ernannt: Marcel Kaulbach und Janik Pöttgen (beide Feuerwehr Dierdorf), Andreas Boehm und Manuel Seiler (beide Feuerwehr Elgert), Sven Steinhoff (Feuerwehr Großmaischeid). Alexander aus den Erlen (Feuerwehr Kleinmaischeid), Philipp Schmidt (Feuerwehr Marienhausen).

Zum Löschmeister wurden Berthold Schick von der Feuerwehr Dierdorf und Dieter Engel von der Feuerwehr Großmaischeid ernannt

Die Ernennung zum Brandmeister wurde Fabian Hoffmann von der Feuerwehr Dierdorf zuteil.

Über die Ernennung zum Oberbrandmeister freuten sich Stefan Henze (Feuerwehr Großmaischeid) und Marco Schumann (Feuerwehr Kleinmaischeid).

In die Alterswehr wechselten Jürgen Dills und Volker Hoffmann (Feuerwehr Dierdorf) und Bernd Rademacher (Feuerwehr Marienhausen).

Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf