Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die Apotheke aus Küchenschrank und Gewürzregal – Zwei weitere Online-Vorträge der Kreisvolkshochschule informieren

Es gibt sie in der Speisekammer, im Küchenschrank und im Gewürzregal: bewährte Hausmittel gegen unterschiedliche Beschwerden. Schon die Großeltern wussten es bekanntlich: Kaffee, Quark, Thymian und Co. haben es in sich. Und Kartoffeln und Kohl kommen nicht nur auf den Teller, sondern auch auf Brust und Knie. In einer Reihe von Online-Vorträgen bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen gibt es Informationen zu Inhaltsstoffen und Wirkweisen.

Die beiden nächsten Termine:

● Mittwoch, 17. November: „Gegen Montezumas Rache“

● Mittwoch, 24. November: „Für Wellness und die schönen Stunden“

Die Infoabende unter der fachlichen Leitung von Ulrike May finden online jeweils in der Zeit von 19 bis circa 21 Uhr statt. Man kann sich auch für einzelne Themen anmelden. Über einen externen Link kommen die Teilnehmenden unproblematisch in das Treffen, benötigt werden lediglich ein Rechner mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Teilnahme kostet 10 Euro je Termin. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).