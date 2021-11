Veröffentlicht am 20. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Beirat für Migration und Integration mit vorweihnachtlichen Angeboten für Kinder

Der Beirat für Migration und Integration im Kreis Altenkirchen läutet die Vorweihnachtszeit ein. Zwei Veranstaltungen für Kinder stehen in den nächsten Wochen auf der Agenda des Gremiums.

„Auf die Kekse, fertig, los!“ – Backnachmittage für Kinder

Wer hat Lust auf einen gemütlichen Nachmittag? In der besinnlichen Vorweihnachtszeit möchte der Beirat für Migration und Integration mit dem Projekt „Auf die Kekse, fertig, los!“ Keksexperten und Keksexpertinnen im Alter von 7 bis 13 Jahren die Möglichkeit geben, eigenes Weihnachtsgebäck zu backen, neue Freunde zu finden und einander zu helfen. An drei Nachmittagen (9., 14. und 16. Dezember) können Kinder aus dem ganzen Landkreis in der Lehrküche der Stadtwerke in Wissen Zuckerguss, Schokostreusel oder Zuckerperlen schwingen und unter fachgerechter Aufsicht der eigenen Kreativität freien Lauf lassen.

Interessierte Eltern können ihre Kinder unter der Mailadresse kekse-backenkreis.ak@web.de für einen der drei Termine anmelden, pro Backtag können bis zu 15 Kinder teilnehmen. Die drei Nachmittage finden unter Beachtung der aktuellen Corona- und Hygienevorschriften statt. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei, alle benötigten Zutaten und Materialien werden gestellt. Frist für die Anmeldung per E-Mail ist der 30. November.

„Oh Schreck! Elise hat Weihnachten vergessen!“ – Kinonachmittag in Hachenburg

Ein Angebot für Kino-Freunde: Der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Altenkirchen und das Hachenburger Kino Cinexx laden filmbegeisterte Kinder aus dem ganzen Landkreis Altenkirchen ein, zusammen den Weihnachtsfilm „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ anzuschauen. Junge Filmexperten und Filmexpertinnen im Alter von 6 bis 12 Jahren sind eingeladen, bei Popcorn im modernen Kinosaal eine fantastische Weihnachtsgeschichte mitzuerleben. Und wer weiß, vielleicht erwartet die jungen Filmkritiker nach Ende der Vorstellung ja noch eine kleine Nikolausüberraschung, passend zur Vorweihnachtszeit …

Die Vorstellung findet am Samstag, dem 4. Dezember, gegen 15 Uhr im Cinexx in Hachenburg statt. Kinder aus allen Kulturkreisen können einen schönen Kinonachmittag und die Weihnachtsgeschichte genießen, die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte Eltern können ihre Kinder unter der Mailadresse beirat.migration.integration.ak@freenet.de anmelden, Name, Telefonnummer und Alter des Kindes sind anzugeben. Pro Kind kann ein Elternteil ebenfalls kostenfrei den Film genießen. Die Veranstaltung wird unter Beachtung der aktuellen Corona- und Hygienevorschriften durchgeführt. Frist für die Anmeldung ist der 24. November. Fragen können gerne ebenfalls über die angegebene Mailadresse gestellt werden.