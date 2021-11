Veröffentlicht am 18. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen bietet 2021 Rechtsanwalts-Sprechtage für Existenzgründer zum Thema Arbeitsrecht an

Im Vorfeld einer Existenzgründung tauchen verschiedene Fragen auf, die genau betrachtet werden sollten. Hierzu zählt der Bereich Recht. Gemeinsam mit der Rechtsanwaltskammer Koblenz bietet das Starterzentrum der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen einen Rechtsanwaltssprechtag am 2. Dezember 2021 von 14:00 bis 16:00 Uhr für Existenzgründer an. Interessenten können ein Gespräch von etwa 60 Minuten mit Rechtsanwältin Dr. Sandra Kind; Fachanwältin für Arbeitsrecht, führen und sich über rechtliche Fragen im Arbeitsrecht wie:

Vertragsgestaltung,

Arbeitszeit- und Vergütungsmodelle,

Kündigungsschutz usw.

informieren. Zur Vorbereitung sollte eine Liste mit rechtlichen Fragen eingereicht werden. Diese Erstinformation ist kostenlos. Wichtig: Eine Anmeldung muss bis zum 22. Dezember 2021 ist unbedingt erforderlich.

Anmeldungen unter www.ihk-koblenz.de mit Eingabe der Nr. 4939648 im Suchfeld.

Bei Fragen zum Sprechtag wenden Sie sich gerne an Lars Lettau unter der Rufnummer 02681/87897-12 oder per Mail an Lettau@koblenz.ihk.de