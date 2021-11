Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Herzliche Einladung zum Senioren-Stammtisch der Kreisstadt Altenkirchen

Im vergangenen Jahr hatte Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt erstmalig zu einem Senioren-Stammtisch eingeladen. Die Stimmung bei den anwesenden Gästen war herzlich, denn alle Anwesenden brachten zum Ausdruck, wie froh man sei, dass dieser Stammtisch stattfindet, da die Gespräche und das soziale Miteinander den Teilnehmenden wichtig sind. Jetzt starten die monatlichen „Senioren-Stammtische“, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen, wieder.

Am Mittwoch, 24. November 2021 lädt Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt von 14.30 bis 16 Uhr städtische Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahre in das Schützenhaus in Altenkirchen-Leuzbach ein.

In dem ungezwungenen Ambiente kann erzählt und diskutiert werden. Dabei sind natürlich die Themen von großem Interesse, die die Seniorinnen und Senioren unserer Stadt betreffen: Ob Baustelle, Verkehrssysteme, Altersarmut oder alltägliche Hilfestellungen – jedes Thema findet hier ein offenes Ohr. Die Gäste erleben einen angenehmen Nachmittag, mit Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen in geselliger Runde.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen sind die Plätze limitiert und es gilt die 2G-Regel. Um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können, wird um eine Anmeldung bis spätestens 22. November 2021 an das Büro des Stadtbürgermeisters, Martina Heibel-Groß, Telefon: 02681- 98 26 220 oder E-Mail: martina.heibel-gross@altenkirchen.de. Die nächsten Termine werden zeitnah veröffentlicht. Foto: pixabay