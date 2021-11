Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

BETZDORF – Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz dreimal wöchentlich testen!

Angesichts steigender Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen fordert die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag deutlich mehr Tests in Schulen im Land. „Auch im Kreis Altenkirchen betrachten wir die aktuelle Entwicklung mit Sorge“, erklären die Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber und Michael Wäschenbach. Viele Schülerinnen und Schüler können sich noch nicht impfen lassen bzw. haben noch keinen vollständigen Impfschutz.

Die Landesregierung lässt an Schulen derzeit nur noch einmal pro Woche testen. Die heimischen Abgeordneten halten das für den falschen Weg. „Mit der Test-Reduzierung vermittelt die Landesregierung den Eindruck, die Pandemie sei überstanden. Das ist nicht der Fall“, so Wäschenbach. Studien belegen, dass gerade Kinder und Jugendliche sich unbemerkt infizieren, nicht schwer erkranken, aber das Virus in ihre Familien, zu Oma und Opa, tragen können. Auch im Kreis Altenkirchen führt die minimierte Teststrategie der Landesregierung zu Unverständnis bei Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern. Schulschließungen werden befürchtet. „Dem müssen wir vorbeugen“, erklärt Dr. Matthias Reuber.

Die CDU-Landtagsfraktion schlägt vor, Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags) zu testen. „Die höhere Testfrequenz bringt Sicherheit für Kinder und Familien.“