Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Brücken: Fotos lenken Blick „Von Ufer zu Ufer“

Zuletzt waren es imposante Bäume, die sie gekonnt in Szene gesetzt hat. Davor lenkte sie den Blick unter anderem auf zauberhafte Giebel, alte Grabsteine oder kunstvolle Kirchenfenster. Jetzt hat die Neuwieder Fotografin Marie Schäfer (Mitte) ihr neues und mittlerweile neuntes Werk fertiggestellt und bei einem Besuch im Rathaus Oberbürgermeister Jan Einig und Stadtmarketing-Chefin Petra Neuendorf präsentiert: Der Bildband „Von Ufer zu Ufer“ zeigt Neuwieder Brücken in eindrucksvollen Fotos. Ein Jahr lang sei sie unterwegs gewesen, um an Rhein und Wied und in einem Fall im Sayntal zu fotografieren, berichtet sie und betont in dem Zusammenhang die wertvolle Unterstützung durch ihren Ehemann bei dem aufwendigen Projekt. Jan Einig und Petra Neuendorf sparten nicht mit Komplimenten, als sie in dem umfangreichen Manuskript blätterten. Ausdrücklich lobte der OB das Engagement, mit dem einmal mehr ein besonderer Aspekt von Neuwied auf überzeugende Weise in den Fokus gerückt wird. So wundert es nicht, dass die Fotografin mit dem Wunsch verabschiedet wurde, dass Band Nummer neun nicht der letzte mit faszinierenden Bildern von Neuwied sein möge. Erscheinen soll das Buch Ende November/Anfang Dezember. Es ist dann unter anderem in der städtischen Tourist-Info auf dem Luisenplatz und in der Buchhandlung Wangler erhältlich. Marie Schäfer möchte von jedem verkauften Exemplar einen Betrag für die Hochwasseropfer im Ahrtal spenden. Foto: