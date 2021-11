Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

BIRNBACH – Auslaufendes Heizöl in der Ortslage Birnbach

Freitagnachmittag, 12. November 2021, erfolgte die Alarmierung der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen um 17:02 Uhr für einen Einsatz in der Kirchstraße in Birnbach. Vor Ort wurde eine großflächige Verschmutzung und Umweltgefährdung durch Heizöl auf einem Privatgrundstück und einem Acker festgestellt. Die Alarmierung erfolgte an die Löschzüge Weyerbusch und Mehren, sowie die Benachrichtigung und Anforderung der Unteren Wasserbehörde Altenkirchen.

Zur Verhinderung weiterer Ausbreitung wurden im Bachlauf mehrere Ölsperren eingebracht, das betroffene Gebiet wurde großflächig ausgeleuchtet und die Ursache erforscht. Auf einem Anwesen in der Kirchstraße wurden große Mengen Heizöl in ein nicht geeignetes Gefäß durch den Eigentümer umgefüllt. Das Gefäß war undicht, sodass mehrere hundert Liter Heizöl ausgelaufen sind. Die Sachlage wird weiterhin durch die Untere Wasserbehörde verfolgt, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlasst. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 20:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren 27 Feuerwehrleute. Quelle: FFW VG AKFF