Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – August-Sander-Schule präsentiert sich mit Tag der offenen Tür

Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, die die August-Sander-Schule Realschule plus und FOS Altenkirchen kennen lernen wollen, laden wir zu einem Tag der offenen Tür ein. Dieser ist am Samstag, 4. Dezember 2021, von 9 bis 12 Uhr.

Für diese Präsenz-Veranstaltung gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Eingeladen sind die aktuellen Viertklässlerinnen und Viertklässler mit jeweils nur einem Elternteil.

Angeboten werden Unterrichtsbesuche in den Klassen 5 und 6, Teilnahme an Projekten aus Bereichen der Naturwissenschaft und der Wahlpflichtfächer. Der Besuch eines Kurzvortrages über die Schule ist ebenso möglich, wie die Teilnahme an einer Schulführung. Die Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften sowie eine Einladung des Schulelternbeirates zu Kaffee und Kuchen runden den Vormittag ab.

Auch die FOS Gestaltung öffnet an diesem Tag ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, die sich ebenfalls gerne mit einem Elternteil anmelden dürfen.

Treffpunkt für alle Besucher ist der Informationsstand im Eingangsbereich. Besucher folgen vom Parkplatz Glockenspitze dem Wegeleitsystem.

Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 02681/2084 und per E-Mail kontakt@rsplus-altenkirchen.de unter der Angabe von Name, Vorname und Telefonnummer bis Mittwoch, 1.Dezember 2021, möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir leider keine unangemeldeten Besucher empfangen.

Die Homepage www.rsplus-altenkirchen.de hält außerdem viele Informationen über die Schulgemeinschaft August-Sander-Schule bereit.