Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ unterstützt auch 2022 ländliche Gemeinden

Viele ältere Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz wünschen sich – auch bei Unterstützungsbedarf – in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben zu können. Das unterstützt das Land Rheinland-Pfalz seit 2014 mit dem Projekt „WohnPunkt RLP“. Für das kommende Jahr können sich Kommunen ab sofort mit ihrer Idee bei „WohnPunkt RLP“ bei der Landesberatungsstelle Neues Wohnen beim Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung Rheinland-Pfalz bewerben. Anfang 2022 werden dann unter den Bewerbern bis zu fünf Kommunen ausgewählt, die in ihrem Vorhaben unterstützt und begleitet werden.

„Unser Ziel ist es, für ältere Menschen weiterhin die soziale Einbindung und Teilhabe zu ermöglichen. Mit WohnPunkt RLP schaffen wir passgenaue innovative Wohnangebote, die barrierefreies Wohnen, nachbarschaftliche Hilfe und professionelle Unterstützungsstrukturen verbinden. Dadurch können ältere Menschen in ihrem Umfeld leben“, erläuterte Sozialminister Alexander Schweitzer.

Gefördert werden Ortsgemeinden und Kleinstädte mit bis zu 10.000 Einwohnern dabei, barrierefreie und bezahlbare Wohnangebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu schaffen. Bislang haben sich über 40 Dörfer beim Aufbau von wohnortnahen Wohn- und Versorgungsangeboten beteiligt. Formen für Wohnen mit Teilhabe können unter anderem sein: barrierefreie Wohnanlagen, in denen man sich gemeinschaftlich einbringen kann und Unterstützung findet, Wohn-Pflege-Gemeinschaften mit Beteiligung von Zu- und Angehörigen am Alltag oder auch Quartierskonzepte mit Selbsthilfe und Tages- und Betreuungsangeboten.

Weitere Informationen zum Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ auf www.wohnpunkt-rlp.de.