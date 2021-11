Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

NEUWIED – Fürstenweg wegen Treibjagd gesperrt

Die Fürstlich-Wiedische Verwaltung hat das Stadtbauamt darüber informiert, dass der beliebte Fürstenweg wegen einer Treibjagd, bei der Schusswaffen in Gebrauch kommen, am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr in den Bereichen Monrepos bis Laubachsmühle und Monrepos bis Parkwald Segendorf aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt wird. Das Areal sollte daher nicht betreten werden. Wanderer werden dringend gebeten, vorhandene Absperrungen und Warnhinweise zu beachten.