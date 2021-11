Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

KOBLENZ – Zwei dual Studierende unter den zehn IHK-Prüfungsbesten

Eine Ausbildung mit „sehr gut“ abgeschlossen haben und gleichzeitig ein Studium absolvieren – auf diese besondere Leistung können zwei dual Studierende der Hochschule Koblenz stolz sein: Maschinenbaustudent Simon Schreiber und Elektrotechnikstudent Jannik Mehl wurden nun im Rahmen der „Bestenehrung Ausbildung“ mit acht weiteren ausgebildeten Fachkräften im Kurfürstlichen Schloss Koblenz durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz ausgezeichnet.

342 Auszubildende haben 2021 in einem Ausbildungsberuf im Zuständigkeitsbereich der IHK Koblenz mit einem „sehr gut“ abgeschlossen. Da aufgrund der aktuellen Corona-Regeln nicht alle Absolventinnen und Absolventen an einer gemeinsamen Feierlichkeit teilnehmen konnten, wurden die zehn besten bei einer kleinen Feierstunde ausgezeichnet. Zu ihnen gehören zwei Studierende der Hochschule Koblenz, die ein ausbildungsintegriertes duales Studium absolvieren. Simon Schreiber erhielt die Auszeichnung für seine Prüfungsleistung als Industriemechaniker aus den Händen von Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK Koblenz, und von Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer IHK Koblenz. Simon Schreiber studiert an der Hochschule Koblenz B.Eng. Maschinenbau dual und ist bei EMDE Automation GmbH in Nassau beschäftigt. Jannik Mehl konnte ebenfalls bei der Feierstunde die Auszeichnung für sein herausragendes Ergebnis in der Prüfung zum Elektroniker für Betriebstechnik entgegennehmen. Er studiert B.Eng. Elektrotechnik dual und hat seine Ausbildung bei der Stabilus GmbH in Koblenz absolviert. Fotos: © IHK Koblenz/Marco Rothbrust