MAINZ – BARMER-Analyse: Eltern rufen immer mehr Kinderkrankengeld ab

Das Kinderkrankengeld wird in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 deutlich häufiger beansprucht als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer aktuellen Analyse der BARMER hervor. Demnach wurden im Jahr 2021 rheinland-pfälzischen Versicherten der Krankenkasse bis September bereits rund 32.000 Kinderkrankengeldtage bewilligt. Das umfasst sowohl die pandemiebedingte Betreuung als auch die Tage, an denen ein Kind krank ist. Im gesamten Vorjahr waren es nur 19.000 Tage. Im Jahr 2019 hatten sich die Kinderkrankengeldtage auf rund 22.000 summiert.

„Kinderkrankengeld erweist sich in Pandemie als Entlastung für Eltern“

Laut Analyse ist die Entwicklung bei den Kinderkrankengeldtagen ein Ergebnis der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. „Das Kinderkrankengeld erweist sich in der Corona-Pandemie als echte Entlastung für Eltern. Sie können Belastungen damit besser abfedern, wenn ihr Kind krank ist oder aufgrund pandemiebedingter Maßnahmen wie Schul- und Kitaschließungen betreut werden muss“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In den meisten Fällen beantragten Eltern nach wie vor das eigentliche Kinderkrankengeld, wenn das Kind erkrankt ist. Es mache 62 Prozent aller Fälle in Rheinland-Pfalz aus. Seit Juni seien die Fälle pandemiebedingten Kinderkrankengelds drastisch zurückgegangen. Grund dafür sei, dass die Schulen und Kitas nicht mehr geschlossen waren.

Frauen nutzen Kinderkrankengeld öfter als Männer

Die BARMER-Analyse zeigt auch, dass es beim Kinderkrankengeld ein Ungleichgewicht in den Familien gibt. So haben rheinland-pfälzische Frauen die Leistung in diesem Jahr an rund 24.000 Tagen genutzt und damit dreimal so oft wie Männer aus Rheinland-Pfalz (8.000 Tage). Ein ähnliches Bild hatte sich laut Datenauswertung der BARMER auch in den beiden Vorjahren gezeigt. Nur in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg war der Anteil von Männern, die Kinderkrankengeld genutzt haben in diesem Jahr geringer. Bei der BARMER sind von Müttern und Vätern in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 bis Ende September etwa 12.700 Anträge auf Kinderkrankengeld bewilligt worden, zum Teil auch mehrfach.