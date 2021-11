Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelle Fotokurse der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen

Immer mehr Menschen haben die Fotografie als spannende Freizeitbeschäftigung für sich entdeckt, kommen aber an einen Punkt, an dem sie sich Tipps und Ratschläge wünschen. In den in Kürze beginnenden Fotokursen unter der Leitung von Olaf Pitzer bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen wird vorhandenes Know-how berücksichtigt. Schwerpunkte sind hierbei zum einen Fragen zur Bildgestaltung sowie die Unterstützung bei der Nutzung der digitalen Kamera.

Online-Kurs „Fotografietipps für Einsteiger“

Nachdem die KVHS in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Fotokurse in Präsenzform durchgeführt hat, gibt es pandemiebedingt nun erneut ein Online-Angebot: Der Kurs richtet sich an alle, die Spaß am Fotografieren haben, aber oft mit ihren Bildern nicht zufrieden sind. Im Live-Seminar am Donnerstag, 25. November, 19 bis 21.30 Uhr, gibt Olaf Pitzer, bundesweit prämierter Fotograf aus dem Landkreis Altenkirchen, wichtige Tipps, um Bilder professioneller aussehen zu lassen. Er geht der Frage nach, wie man unkompliziert den eigenen Bildstil verbessern kann, wie fotografische Fehler vermieden werden können und was hilft, den eigenen Fotos mehr Ausdruck zu verschaffen. Teilnahmevoraussetzung ist ein eigener Computer mit Mikrofon und Lautsprecher, eine Webcam wird empfohlen. Fotografische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und werden in der Reihenfolge der verbindlichen Buchung vergeben. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Aufbaukurs „Besser Fotografieren – Blitze und Beleuchtungstechnik“ in Siegen

Bei diesem Einsteiger- und Anfängerfotokurs vermittelt Kursleiter Olaf Pitzer die Unterschiede zwischen den einzelnen Blitzgeräten und Fotoleuchten. Dieser Kurs ist speziell für Anfänger und Einsteiger konzipiert, die bei der Fotografie Blitzgeräte einsetzen möchten, um so spannende Lichtsets zu kreieren. Der Kurs findet in einem professionellen Foto- und Filmstudio in Siegen statt. Inhalte des Tageskurses am Samstag, 27. November, 9.30 bis 16 Uhr, sind Grundlagen der Fotografie, Licht und Schatten, Blitzgeräte und Fotolampen, Ausarbeitung spannender Lichtsets, Lichtformer und eine Einführung in die Beleuchtungstechnik. Die Teilnahme kostet 40 Euro.

Aufbaukurs „Besser fotografieren – Bildoptimierung & Gestaltung“

Die Teilnehmenden erhalten grundlegende Kenntnisse zur Optimierung ihrer Bilder und deren Gestaltung. Kursleiter Olaf Pitzer vermittelt in diesem Workshop Tipps und Tricks wie man mit einfachen Mitteln spannende Bilder kreieren kann.

Im Tageskurs am Samstag, 11. Dezember, 9.30 bis 16 Uhr, werden Themen wie der systematische Aufbau, goldener Schnitt/Drittel-Regel, Schärfentiefe oder Bewegungsunschärfe bearbeitet. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Anmeldungen oder weitergehende Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Bei den Präsenzkursen gelten die jeweiligen Corona-Regeln.

Foto: Die Kreisvolkshochschule bietet aktuell drei Foto-Kurse mit Profifotograf Olaf Pitzer an. (Foto: privat)