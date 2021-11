Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl aus Sporttasche in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach

Während des Fußballtrainings am Mittwochabend, 10. November 2021, auf dem Sportplatz in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach, entwendeten unbekannte Täter einem 15jährigen Sportler ein Smartphone und seinen Ausweis aus seiner abgestellten Sporttasche. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei