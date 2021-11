Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

LINZ (am Rhein) – Diebstahl aus Kellerraum in der Straße „Vor dem Leetor“ in Linz

In der Nacht zum Donnerstag, 11. November 2021, betraten unbekannte Täter einen Kellerraum in der Straße „Vor dem Leetor“ in Linz und entwendeten hochwertige Bekleidungsstücke, sowie Lebensmittel und alkoholische Getränke. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei