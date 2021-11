Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

NEUSTADT (WIED) – Verkehrsunfallflucht auf der L 270

Donnerstagnachmittag, 11. November 2021, kam es um 14:48 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 270 zwischen Fernthal und Neustadt (Wied). Der Unfallverursacher befuhr die Landesstraße in Richtung Fernthal. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich, so die Polizei, um einen PKW, evtl. Kombi, vermutlich anthrazit, (mutmaßlich Schaden am rechten Außenspiegel; Höhe 90 bis 105 cm) handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Quelle: Polizei