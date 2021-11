Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE LINZ – Rezeptfälscher gestellt

Mittwochvormittag, 10. November 2021, meldete eine Mitarbeiterin einer Apotheke aus der Verbandsgemeinde Linz, sie habe den Verdacht über die Vorlage eines gefälschten Rezeptes. Die ersten Ermittlungen der Polizei zur Verifizierung des Sachverhaltes ergaben, dass gegen 11:00 Uhr zwei Männer in der Apotheke erschienen waren und ein Rezept für ein Psychopharmaka vorgelegt hatten.

Der aufmerksamen Mitarbeiterin fiel auf, dass die vom Arzt verordnete Dosierung des Wirkstoffes handschriftlich durchgestrichen und wesentlich erhöht wurde. Von daher teilte sie den Männern mit, sie müsse das Medikament bestellen und verabredete die Abholung am nächsten Tag. Sie informierte den behandelnden Arzt und äußerte ihren Verdacht. Der bestätigte sich, die handschriftlichen Änderungen waren von den Beschuldigten vorgenommen worden.

Nach Anzeige bei der Polizei und weiteren Absprachen schnappte am Donnerstagmorgen, 11. November 2021, die Falle zu. Nachdem einer der Männer in der Apotheke erschienen war, um sein Medikament abzuholen, wurde er von zivilen Beamten der Linzer Polizeiinspektion bereits erwartet. Der 23jährige beschuldigte Georgier versuchte vor Ort noch zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung von der Polizei festgenommen und fixiert werden. Der Mann wurde zur Linzer Dienststelle gebracht, dort vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Aufgrund des nicht abschließend geklärten Wohnortes, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an. Quelle: Polizei