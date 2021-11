Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend, 09. und 10. November 2021, wurde in der Vogtstraße in Rheinbrohl ein geparkter Audi A 3 beschädigt. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken das geparkte Fahrzeug, und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Quelle: Polizei