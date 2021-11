Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

ALSDORF – Wohnungseinbruch in der Straße „Im Heidchesgarten“ in Alsdorf

Donnerstagmorgen, 11. November 2021, drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 05:30 und 15:45 Uhr in Alsdorf in der Straße „Im Heidchesgarten“ über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Räume wurden alle durchsucht und ein hoher Geldbetrag entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei