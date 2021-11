Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

LINZ (am Rhein) – Diebstahl von Gerüstelementen in Linz am Rhein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. auf 11. November 2021, kam es zwischen 18 und 08 Uhr zum Diebstahl von Elementen eines Rollgerüstes. Die Elemente wurden von der Baustelle vor dem Bahnhof in Linz / Rhein entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei