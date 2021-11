Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

ERPEL – Auffahrunfall auf der B 42 – drei Personen verletzt

Mittwochmorgen, 10. November 2021, ereignete sich auf der B 42 in Erpel ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus Linz befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Bonn und musste nach dem Ortseingang Erpel verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 47jährige Pkw-Fahrerin aus Erpel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die beiden Unfallbeteiligten, sowie ein mitfahrendes fünfjähriges Kind wurden verletzt. Quelle: Polizei