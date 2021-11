Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – SYNODE DES KIRCHENKREISES ALTENKIRCHEN ABGESAGT!

Die sich rasant zuspitzende Corona-Situation hat die Leitung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen dazu bewogen, ihre Kreissynode an diesem Wochenende (12./13. November in der Altenkirchener Christuskirche) kurzfristig abzusagen.

Obwohl man aufgrund eines sehr strengen Hygiene-Konzeptes, das rund um die Synodaltagung aufgestellt hatte und auch angesichts der aktuellen staatlichen Vorgaben durchaus in der Lage gewesen wäre, die ursprüngliche Idee einer Präsenzsitzung weiter zu verfolgen, will man aus Schutzgründen doch auf die Tagung mit rund 70 Synodalen aus dem gesamten Kirchenkreis verzichten.

„Wenn sich innerhalb einer so kurzen Frist die Lage so zuspitzt, wollen wir uns an die Regel des Robert-Koch-Instituts halten und auf unsere Präsenztagung verzichten. Wir sind weiterhin achtsam und liebevoll zurückhaltend! Sicherheit geht vor“, unterstrich Superintendentin Andrea Aufderheide in einer Video-Sitzung des Kreissynodalvorstandes.

Am Samstag, 15. Januar – so der derzeitige Planungsstand-, will der Kirchenkreis die jetzt ausgefallene Synode als Video-Sitzung abhalten. Wichtige Beschlüsse, wie etwa Haushaltsberatungen und Entscheidungen zur Weiterarbeit in einem kreiskirchlichen Trägerverband für die Evangelischen Kindertagesstätten müssen dann zu Jahresbeginn 2022 gefasst werden. PES