Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Freitag, 12. November 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: Kreisweit 48 neue Fälle am Freitag – Für den Kreis Altenkirchen gilt weiter Warnstufe 1

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Am Freitag steigt die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen auf 6.386. Das sind 48 mehr als am Donnerstag. Als geheilt gelten 5.829 Menschen. Kreisweit sind aktuell genau 451 Personen positiv getestet. Dabei ist das Infektionsgeschehen weiterhin breit gestreut. Stationär werden derzeit vier an Corona erkrankte Frauen und Männer aus dem Kreis behandelt. 46 Kinder an 19 Grundschulen im Kreis sind positiv getestet, 62 Schülerinnen und Schüler an insgesamt 14 weiterführenden Schulen und 16 Kinder an elf Kindertagesstätten.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz ermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen und liegt jetzt bei 160,4. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,9, der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten bei 5,86.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 160,4

7-Tage-Hospitalisierung: 2,9

Anteil Intensivbetten: 5,86

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 6.386

Veränderung zum 11. Nov.: +48

Aktuell Infizierte: 451

Geheilte: 5.829

Verstorbene: 106

in stationärer Behandlung: 4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.845

Betzdorf-Gebhardshain: 1.375

Daaden-Herdorf: 710

Hamm: 714

Kirchen: 969

Wissen: 773

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Der Impfbus des Landes in der Region:

● Mittwoch, 17. November, 10 bis 18 Uhr:

Kardinal-Höffner-Platz, 56593 Horhausen

● Samstag, 20. November, 10 bis 16 Uhr:

Sportverein Norken, Am Sportplatz, 57629 Norken

● Dienstag, 30. November, 8 bis 16 Uhr:

Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

Alle Standorte der Impfbusse des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

Teststellen:

Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/