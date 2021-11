Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Achtsam durch die Adventszeit – neuer Onlinekurs vom Haus Felsenkeller.

In diesem Halbjahr kann man in dem Onlinekurs „Praktisches Achtsamkeitstraining. Online Übungen für jede Gelegenheit“ vom Haus Felsenkeller neue Wege und Möglichkeiten erlernen, um mehr Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Es wird in diesem Halbjahr verschiedene Kurseinheiten mit verschiedenen Schwerpunkten geben. Die Kurseinheiten bestehen aus einer digitalen Kennenlernveranstaltung, einer Kurslaufzeit von je einem Monat und einer digitalen Abschlussveranstaltung zur Reflektion.

Die Übungen laden zum selbstbestimmten Probieren ein und ermöglichen mehr Achtsamkeit im Alltag. Während der Übungsphase kann man sich immer mit der Referentin Sandra Hummer austauschen. Der Dezember steht unter dem Motto „Achtsam durch die Adventszeit.“ Mit verschiedenen Anregungen für die Sinne und winterlichen Achtsamkeitsübungen, kann man in diesem Onlinekurs eine besondere Advents- und Weihnachtszeit erleben und so dem Zauber dieser Tage wieder näher kommen. Kurszeitraum: 1. bis 31. Dezember. Die Gebühr beträgt 39 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.