Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

BETZDORF – Mofafahrerin nach Unfall auf der B 62 geflüchtet

Montagvormittag, 08. November 2021, gegen 11:20 Uhr hatte sich ein 65jähriger Pkw-Fahrer auf der Linksabbiegespur der B 62 Richtung Struthof eingeordnet. Eine junge Rollerfahrerin befuhr die B 62 im Geradeausverkehr und streifte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 65jährigen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Die Zweiradfahrerin hielt kurz an, setzte jedoch ihre Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei