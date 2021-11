Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B 62 – Verursacher flüchtet

Dienstagmorgen, 09. November 2021, gegen 07.00 Uhr befuhren ein 23jähriger Radfahrer, ein Lkw-Fahrer und ein unbekannter Pkw-Fahrer die B 62 im Bereich Kirchen-Freusburg. Der Pkw-Fahrer setzte im Kurvenbereich zum Überholen der Fahrzeuge an. Dabei musste ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw stark abbremsen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge fuhren auf. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Es entstand an mehreren Fahrzeugen Sachschaden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-926146. Quelle: Polizei