Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

MOLZHAIN – Verkehrsunfall auf der L 288 – zwei Personen verletzt

Mittwochnachmittag, 10. November 2021, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 40jähriger Fahrzeugführer die L 288 aus Kausen kommend in Richtung Steineroth. In Höhe der Einmündung Molzhain, wollte er nach links abbiegen. Hierzu musste er jedoch zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Der nachfolgende 78jährige Senior erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Quelle und Foto: Polizei