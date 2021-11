Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Corona-Pandemie: Ausbruch an Altenkirchener Schulen – Landkreis weiter in Warnstufe 1

Am Westerwald-Gymnasium und an der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen gibt es aktuell Corona-Ausbrüche. Das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen meldet vier bzw. fünf Infektionen in jeweils einer Klasse sowie weitere Einzel- und Verdachtsfälle in mehreren Klassenstufen an beiden Schulen im Altenkirchener Schulzentrum. Derzeit stehen noch etliche Testergebnisse aus. Die betroffenen Jugendlichen befinden sich in Quarantäne, Kontaktnachverfolgungen laufen.

Für die Dauer einer Woche werden an beiden Schulen nun für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte tägliche Schnelltests durchgeführt, um weitere mögliche Infektionen so schnell wie möglich zu erkennen. Das Land stellt hierzu kurzfristig ein zusätzliches Kontingent an Schnelltests zur Verfügung. Schulschließungen sollen vermieden werden. Ein konkreter Infektionsherd ist bislang nicht auszumachen.

Insgesamt gibt es derzeit 47 Infektionen unter Kindern an Grundschulen im Kreis, 58 unter Schülerinnen und Schülern von weiterführenden Schulen sowie zehn bei Kindern in Kindertagesstätten. Außer an den beiden Altenkirchener Schulen, wo die Häufung in zwei Klassen ein Ausbruchsgeschehen beschreibt, handelt es sich jeweils um Einzelfälle.

Die tagesaktuelle Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen gemäß Landesuntersuchungsamt Koblenz (Stand: 14.10 Uhr):

7-Tage-Inzidenz: 148,0

7-Tage-Hospitalisierung: 2,6

Anteil Intensivbetten: 5,93

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 6.338

Veränderung zum 10. Nov.: +40

Verstorbene: 106

in stationärer Behandlung: 5