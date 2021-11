Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Donnerstag, 11. November 2021, 84 neue Corona-Infektionen

84 Corona – Neuinfektionen registriert am Donnerstag, 11. November 2021, der Landkreis Neuwied. Größere Ausbrüche gibt es in Feldkirchen mit zehn Fällen und in Windhagen, wo beide Kitas in größerem Maße mit 23 aktiven Fällen betroffen und auch geschlossen sind. Der Hospitalisierungs-Index steigt auf 2,6. Bei der Hospitalisierung nähert sich der Kreis langsam an die Grenze zur 2. Warnstufe von 6%.

Die Warnstufe 2 wird erreicht, wenn zwei der drei Leitindikatoren in dem entsprechenden Bereich liegen. Wie schon bei früheren Regelungen muss dieser Zustand an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht sein, die Wochenenden zählen mit, damit die neuen Regelungen zwei Tage später in Kraft treten.

Hier die wichtigsten Änderungen bei Warnstufe II:

§ 5 – Veranstaltungen (grundsätzliche Regelung)

geschlossene Räume:

bei 3G = von 250 nicht immunisierten Personen (niPs) runter auf 100

bei 2G+ = von 25 niPs runter auf 10