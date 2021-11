Veröffentlicht am 18. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – LEADER-Region Westerwald-Sieg: Kreisverwaltung lädt ein zum Regionalforum

Sechs Verbandsgemeinden, eine Vielzahl interessierter Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen, Vereine und Sozialpartner sowie Vertreter der Kreisverwaltung haben sich in verschiedenen Workshops und über das digitale Beteiligungstool (https://adhocracy.plus/leader-westerwald-sieg) bisher an der Entwicklung des Regionalen Entwicklungskonzeptes „LILE Westerwald-Sieg“ zur Wiederbewerbung als LEADER-Region beteiligt. Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit möchte die Kreisverwaltung das Erreichte und die Ergebnisse sowie den vom begleitenden Fachbüro „neuland+“ erstellten Konzeptentwurf der Öffentlichkeit vorstellen.

Das Regionalforum hierzu als Abschluss des LILE-Prozesses findet am 6. Dezember um 18 Uhr im Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1) statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitiker oder auch Vertreter von Vereinen und Initiativen. Im Rahmen des Regionalforums können die vorgestellten Inhalte kommentiert und Ergänzungsvorschläge eingebracht werden, so dass diese dann in die finale Ausarbeitung der LEADER-Bewerbung einfließen können.

Anmeldungen werden erbeten bis zum 3. Dezember bei Jennifer Siebert (E-Mail: jennifer.siebert@kreis-ak.de, Telefon: 02681-812089). Es gelten die allgemein üblichen 3G-Regeln.