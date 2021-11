Veröffentlicht am 14. November 2021 von wwa

NEUWIED – Infoschalter dient Bürgern zur Orientierung – Stadtverwaltung präsentiert sich als moderner Dienstleister

Die Testphase der Verwaltung verlief erfolgreich: Daher können sich Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 15. November, im städtischen Verwaltungsgebäude an der Heddesdorfer Straße mit ihren Anliegen dauerhaft an ein geschultes Informationsschalter-Team wenden, das sie zielgerichtet zum richtigen Ansprechpartner leitet.

Neuwieds Bürgermeister Peter Jung erläutert die Gründe für die Einrichtung des Infoschalters: „Im Verwaltungsgebäude an der Heddesdorfer Straße sind mit Schul-, Sozial- und Jugendamt drei bedeutende Einheiten angesiedelt, die eine Vielzahl an sozialen Leistungen erbringen. Beispielhaft seien Hilfen zur Erziehung, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld, Bildung und Teilhabe sowie Lernmittelfreiheit genannt. Entsprechend groß ist der Publikumsverkehr.“ Hauptaufgaben der am Infoschalter Beschäftigten sind daher das Lenken der Publikumsströme, das Erteilen von Informationen, das überprüfungsfreie Entgegennehmen von Antragsunterlagen, das Fertigen von erforderlichen Kopien sowie der allgemeine Telefondienst.

„Der Informationsschalter soll zu einem Aushängeschild der Verwaltung werden. Mit ihm wollen wir einmal mehr den Dienstleistungsgedanken für die Bürgerschaft unterstreichen. Am Infoschalter arbeiten engagierte und erfahrene Mitarbeiterinnen, die alle aus den Fachämtern kommen und sich im Schichtmodell abwechseln“, betont Bürgermeister Jung, der seinen Dienstsitz ebenfalls an der Heddesdorfer Straße hat.

Der Infoschalter ist zu den normalen Dienstzeiten im Verwaltungsgebäude geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.

Foto: Am Infoschalter arbeiten engagierte und erfahrene Mitarbeiterinnen, die alle aus den Fachämtern kommen.