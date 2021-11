Veröffentlicht am 13. November 2021 von wwa

FRIESENHAGEN – Festliche Einstimmung in den Advent mit Trompete, Sopran und Orgel

Am Samstag, 27. November 2021, findet ab 19.30 Uhr ein festliches Adventskonzert in St. Sebastianus Friesenhagen statt. Trompete, Sopran und Orgel: Diese Kombination ist ein Garant dafür, dass bei den Zuhörern adventliche Stimmung einkehren kann. André Becker ist neben vielen anderen Beschäftigungen Trompetenlehrer an der Musikschule Morsbach, die auch für Friesenhagen zuständig ist. Antje Bischof, Lehrerin am Gymnasium Nümbrecht und Konzertsängerin, ist in der ganzen Region als Sopransolistin geschätzt. Die beiden Solisten werden alleine und gemeinsam Werke von Purcell, Händel, Bruckner u.a. mit Seelsorgebereichsmusiker Dirk van Betteray musizieren, der an der großen dreimanualigen Seifert Orgel nicht nur begleitet, sondern auch solistisch tätig sein wird. Lassen Sie sich musikalisch mit hochkarätiger Musik in den Advent einstimmen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine großzügige Spende gebeten.