RHEINLAND-PFALZ – Plakatwettbewerb gegen Rauschtrinken: Sozialminister Schweitzer und DAK verleihen Landespreise an Jugendliche

„bunt statt blau“: Unter diesem Motto beteiligten sich trotz schwieriger Bedingungen durch Corona rund 300 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz an dem Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Rauschtrinken bei Kindern und Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren zeigen mit ihren Plakaten, welche negativen Auswirkungen riskanter Alkoholkonsum haben kann und um wieviel positiver und bunter das Leben ist, wenn ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Suchtmittel gelingt.

Das besondere an „bunt statt blau“ ist, dass Jugendliche mit Ihren Bildern zu Botschafterinnen und Botschaftern gegen das Rauschtrinken werden. Die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholmissbrauch regt Schülerinnen und Schüler zum kritischen Nachdenken an und hat Vorbildcharakter. Sozialminister Alexander Schweitzer hat auch in diesem Jahr wieder gerne die Schirmherrschaft für die erfolgreiche Kampagne übernommen.

In Rheinland-Pfalz kommt das beste Plakat von der 14jährigen Schülerin Emma West vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern. Zusammen mit den anderen Landessiegern wurde sie nun im Sozialministerium in Mainz geehrt. Sozialminister Schweitzer und der Leiter der Landesvertretung der DAK Gesundheit, Rainer Lange, übergaben die Preise und Urkunden. Der zweite Platz ging an Janna Döscher (17) aus Mainz. Olesja Andreicuka (16) aus Montabaur belegte den dritten Platz.

„Ich freue mich, dass trotz der Einschränkungen, die Corona in den Schulen mit sich brachte, so viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz teilgenommen haben. Die Plakate zeigen, dass sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Die Schule ist ein wichtiger Ort, um unsere gemeinsamen Präventionsbemühungen gegen schädlichen Alkoholkonsum umzusetzen“, sagte Schweitzer und betonte: „Mit ihren Kunstwerken setzen die Schülerinnen und Schüler wieder ein starkes Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.“

Rainer Lange, Leiter der Landesvertretung der DAK Gesundheit, hob die Vorbild-Rolle der Jugendlichen gegenüber Gleichaltrigen hervor. „Im Kampf gegen das Komasaufen sind Jugendliche ganz wichtige Botschafter. Wenn Schülerinnen und Schüler selbst auf die Risiken des Rauschtrinkens hinweisen und Auswege aufzeigen, dann ist das eine wirkungsvolle Prävention. Das diesjährige Siegerplakat zeigt, welch negative und beklemmende Wirkung Alkohol haben kann.“

Präventionskampagnen, wie der von der DAK bereits seit vielen Jahren angebotene Wettbewerb „bunt statt blau" oder das Alkoholpräventionsprogramm „HaLT-Hart am LimiT", seien erfolgreiche Bausteine der Suchtprävention in Rheinland-Pfalz. „Sie tragen wirkungsvoll dazu bei, den eigenen Alkoholkonsum kritisch zu hinterfragen. Die Landesregierung wird der Suchtprävention auch weiterhin einen hohen Stellenwert einräumen", sagte Sozialminister Alexander Schweitzer.