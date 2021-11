Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

NEUWIED – 19. November: Bundesweiter Vorlesetag – Vorlesen verbindet Generationen in gemütlicher Atmosphäre!

Der Arbeitskreis Grundbildung/Grubinetz plant eine tolle Aktion für Kinder im Kita- und Grundschulalter zur Weihnachtszeit: Eltern, Geschwister, Großeltern, schenken den Kindern über einen Gutschein Vorlesezeit. Auch die Kinder selbst können den Gutschein ausfüllen und einer Person übergeben.

Die Kooperationspartner des Arbeitskreises hoffen auf die Unterstützung von Kitas und Grundschulen in Neuwied. Die Gutscheine werden voraussichtlich am 19. November per Email zum Ausdrucken oder Weiterleiten an Grundschulen und Kitas verschickt. Bei entsprechenden Rückmeldungen können auch gedruckte Exemplare an die Schulen und Kitas versandt werden. Der Gutschein zum Selbstausfüllen, der auch bemalt werden kann, ist zusätzlich ab dem 19. November auf den Homepages der Kooperationspartner abrufbar.

In den Einrichtungen werden Exemplare zum Mitnehmen ausliegen. Die Kooperationspartner sind die VHS in Neuwied, die Kreisvolkshochschule, die Mehrgenerationenhäuser in Neuwied und Neustadt (Wied), das Jobcenter Neuwied, das Bildungsbüro und die Katholische Familienbildungsstätte Linz. Leiterin des Arbeitskreises ist Julia Gorte (Julia.Gorte@andernach.de).