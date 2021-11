Veröffentlicht am 17. November 2021 von wwa

HAMM (Sieg) Zehn Jahre Atelier Petra Moser in Hamm!

Ein Jubiläum! Zehn Jahre lang werkelt Petra Moser nun schon in ihrem kleinen Atelier im Zentrum von Hamm – ganz in der Nähe des Kulturhauses. Der Entschluss, sich Räume gerade hier anzumieten, fiel ihr nicht ganz leicht, denn seitdem arbeitet sie losgelöst von der Künstlergruppe, der sie vorher in Siegen für Gespräche und Fragen angehörte. Aber ein Fußweg von etwa fünf Minuten bietet andere Vorteile….

Immer wieder geht die Diplom-Designerin und freischaffende Künstlerin das Risiko ein, makellose Leinwände und Papier mit Farben zu verändern. Das geschieht intuitiv durch Pinseln, Schichten, Schütten, Wischen, …, ganz nach einem inneren Signal. So entstehen in all den Jahren viele farbenfrohe Bilder voller Leichtigkeit und Dynamik, Farben bahnen sich Raum, nichts hält sie auf – auch nicht Barrieren, die immer wieder auftauchen. Scheinbare Grenzen werden entweder überlagert oder unterwandert.

Wer Interesse hat, die Ausstellung zu besuchen, ist herzlich zu der Vernissage am 21. November 2021 ab 16 Uhr ins KulturHausHamm eingeladen. Die Laudatio spricht Friedhelm Zöllner, der Vorsitzende des Kunstforum Westerwald. Einen musikalischen Beitrag wird das Kinderatelierkind Lena Becker auf der Gitarre erklingen lassen.

Die Ausstellung kann bis zum 12. Dezember 2021 zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Touristikbüros besichtigt werden. Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und darüber hinaus jederzeit nach Vereinbarung.

Nähere Information: Petra Moser im Atelier oder unter 0178 – 9629590 oder Kulturhaus Hamm unter 02682 – 969789. Es gelten die aktuellen Coronaregeln. Fotos: