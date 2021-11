Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

RHEINBROHL – Einbruchsversuch in Gaststätte in der Kirchstraße in Rheinbrohl

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Montagmorgen, 08. November 2021, zwischen 06:00 Uhr und Dienstagnachmittag, 09. November 2021, die Eingangstür einer Gaststätte in der Kirchstraße in Rheinbrohl aufzuhebeln. Der Versuch misslang, die Tür hielt der Hebeleinwirkung stand. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei