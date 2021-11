Veröffentlicht am 12. November 2021 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Dienstagvormittag, 09. November 2021, touchierte ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Hyundai I 10 auf der Asbacher Straße in Linz und beschädigte den linken Außenspiegel. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei