Veröffentlicht am 10. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus am Mittwoch, 10. November 2021, Stand: 15 Uhr. Corona-Pandemie: Für den Kreis Altenkirchen gilt weiter Warnstufe 1 – 400 Positiv-Fälle im Kreis

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Am Mittwoch steigt die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen auf 6.298. Da sind 61 mehr als am Montag dieser Woche, am Dienstag wurde 13 neue Fälle registriert, am Mittwoch 48. Als geheilt gelten 5.792 Menschen. Kreisweit sind aktuell genau 400 Personen positiv getestet. Dabei ist das Infektionsgeschehen weiterhin breit gestreut. Stationär werden derzeit fünf an Corona erkrankte Frauen und Männer aus dem Kreis behandelt.

Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz ermittelten Leitindikatoren sehen den Landkreis Altenkirchen weiterhin in Warnstufe 1: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen und liegt jetzt bei 161,1. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,3, der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steigt auf 5,62.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Inzidenz: 161,1

7-Tage-Hospitalisierung: 2,3

Anteil Intensivbetten: 5,62

Warnstufe: 1

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 6.298

Veränderung zum 8. Nov.: +61

Aktuell Infizierte: 400

Geheilte: 5.792

Verstorbene: 106

in stationärer Behandlung: 5

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.817/+20

Betzdorf-Gebhardshain: 1.364/+10

Daaden-Herdorf: 682/+8

Hamm: 705/+10

Kirchen: 961/+10

Wissen: 769/+3

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Der Impfbus des Landes im Kreis Altenkirchen:

● Mittwoch, 17. November, 10 bis 18 Uhr:

Edeka-Markt Horhausen, Landblum 1, 56593 Horhausen

● Dienstag, 30. November, 8 bis 16 Uhr:

Stadthalle Betzdorf, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

Alle Standorte der Impfbusse des Landes werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/ Bis Jahresende, so hat es die Landesregierung heute bekannt gegeben, wird die Zahl der Impfbusse verdoppelt, so dass bis zu 500 Termine angeboten werden können (vgl. https://mwg.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/gesundheitsminister-clemens-hoch-stellt-5-punkte-plan-fuer-auffrischungsimpfung-vor-mindestens-18-k/).