WISSEN – Komplettentwendung eines BMW X6, AK-P 105, mit KeylessGo Technologie

Durch unbekannte Täter wurde in Dienstagnacht in Wissen, im Frankenthal 21, der neben dem Haus abgestellte braune BMW X6 mit dem Kennzeichen AK-P 105 entwendet. Das Fahrzeug ist mit KeylessGo Technik ausgestattet. Zumindest ein Schlüssel befand sich in der Erdgeschosswohnung in Nähe der Außenwand, an der auch das Fahrzeug abgestellt war.

Hinweise, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die

Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Warnhinweise des LKA RP hin: Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gibt nachfolgende Verhaltenshinweise, um sich vor Kfz-Diebstahl zu schützen:

– Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal

durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schlüsselmäppchen mit

Cryptalloy-Folie, Aluminiumhüllen oder einem Schlüsseltresor aus

Metall, abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn

das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den

„abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten,

haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

– Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug immer vollständig und überprüfen

Sie, ob das Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist. Informieren

Sie sich gegebenenfalls über die Besonderheiten/Risiken eines

Keyless-Komfortsystems!

– Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob der

Komfortzugang für Ihr Fahrzeug temporär deaktiviert werden kann.

– Parken Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder

in ungesicherten Carports.

– Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr

Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

– Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen

Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“

und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie

anschließend die Polizei.

– Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren.

Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren

Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung

gestohlen.

– Neben der serienmäßigen elektrischen Wegfahrsperre ist es

möglich, Ihr Fahrzeug mechanisch oder elektronisch nachzurüsten.

Informieren Sie sich über die Einsatzmöglichkeiten von

Lenkradschlössern, Ortungssystemen bis hin zu

Diebstahlsicherungen.

– Lassen Sie keine Wertsachen, Bargeld oder Navigationsgeräte im

Fahrzeug zurück. Dadurch könnten Diebe angelockt werden.

– Achten Sie bei beim nächsten Tankstellenbesuch auf andere

Fahrzeuge. Ein Betankungsvorgang bei laufendem Motor kann ein

Hinweis darauf sein, dass das Fahrzeug unmittelbar zuvor mit

einem Funkwellenverlängerer entwendet wurde, da der Täter nicht

über den Originalschlüssel zum erneuten Starten des Motors

verfügt. Informieren Sie im Anschluss die Polizei.

Weitere Informationen für ein gesichertes Auto finden sich unter folgendem Link:

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/diebstahl

-rund-ums-kfz/tipps/ oder im Faltblatt des Programms Polizeiliche

Kriminalprävention: „Bremsen Sie Diebe rechtzeitig aus!“