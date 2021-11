Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

BREITSCHEID (Kreis Neuwied) – Sachbeschädigung an einem PKW im Ortsteil Dasbach

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 08. auf 09. November 2021, hat ein unbekannter Täter einen Opel Grandland im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Das Fahrzeug war in einem Carport in der Siebenmorgener Straße in Breitscheid, Ortsteil Dasbach abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei