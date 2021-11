Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

LINKENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der L 265 zwischen Puderbach und Linkenbach im Begegnungsverkehr

Dienstagmorgen, 09. November 2021, ereignete sich um 06:52 Uhr auf der Landesstraße 265 zwischen Puderbach und Linkenbach eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. In Höhe des Sportplatzes berührten sich die beiden Außenspiegel der begegnenden LKW. Anhand der Trümmerteile an der Unfallstelle konnte von der Polizei ermittelt werden, dass es sich bei dem LKW des Unfallverursachers um einen MAN LKW TGX/TGS (BJ 09/2007 bis 12/2020) mit roten Spiegelabdeckungen handelt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei