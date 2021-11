Veröffentlicht am 9. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – 64 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – ein 75jähriger Mann gestorben

Der Landkreis Neuwied beklagt wieder einen Todesfall: Ein 1946 geborener Mann aus Neuwied-Oberbieber ist an Covid gestorben. Darüber hinaus verzeichnet der Kreis 64 Corona-Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt auf 159,4. Die Ausbrüche verteilen sich breit über den Kreis. Schwerpunkte sind aktuell in der VG Asbach zu beobachten. Dort sind zwei Kitas so stark betroffen, dass sie geschlossen werden mussten.

Landrat Achim Hallerbach fordert in erster Linie, dass die Tests an den Schulen nicht reduziert, sondern ausgebaut werden. Gleiches gilt für Kindergärten und Pflegeheime. Allgemein spricht er sich für kostenlose Coronatests aus. Er befürwortet zudem 2G in Gastronomie, Kultur & Co sowie 3G am Arbeitsplatz aus. Denn: „Wir können diese Pandemie nach fast zwei Jahren nicht mehr aus der Sicht der Ungeimpften behandeln“, sagt er.

Landrat Achim Hallerbach appelliert darüber hinaus an die Ärzteschaft, sich noch stärker beim Impfen zu engagieren und die Angebote zu erhöhen. Einige täten das in sehr vorbildlicher Weise, bei anderen jedoch würde er sich mehr Engagement wünschen.