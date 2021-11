Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

WISSEN – Nachholtermin: Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit – The 12 Tenors – Power of 12 am Sonntag, 23. Januar 2022, ab 20 Uhr in Wissen, im kulturWERKwissen

2022 kommen THE 12 TENORS zurück und präsentieren am Sonntag, 23. Januar, um 20 Uhr, im Kulturwerk Wissen ihr neuestes Programm. Die Sänger holen damit ihr aus 2020 verschobenes Konzert nach. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten sind erhältlich.

In den vergangenen Jahren begeisterten sie ihr Publikum in ganz Europa, aber auch etwa in China oder Japan – nun verneigen sie sich mit einer ganz besonderen Show bei uns erneut vor der Musik und ihrem Publikum.

Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – in ihrer neuen Show performen die 12 Interpreten einige der größten Hits aller Zeiten. Mit kraftvollen Stimmen und mitreißender Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit klassischem und modernem Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen.

Das Publikum kann sich freuen auf Musik ohne (Alters-)Grenzen, ein neues Programm, eine neue spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreografien, charmante Moderationen und auf ein zweistündiges, vielfältiges Programm mit 12 Ausnahmesängern.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 39,75 Euro (Sitzplätze) inkl. VVK-Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) in Wissen bei Der Buchladen sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0180) 6050400 oder im Internet unter www.kultopolis.com. Foto: Heiko-Britz