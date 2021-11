Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

PLECKHAUSEN – Viele Kinder beim St. Martinszug in Pleckhausen

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ oder „Ich geh mit meiner Laterne, und meine…“ – diese Lieder kennen viele Kinder und jährlich um den 11. November herum werden sie gesungen, denn dann ist wieder Martinstag.

Pünktlich um 18 Uhr am 4. November ging es los. Viele Kinder aus Pleckhausen hatten sich zusammen mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern vor dem Feuerwehrhaus in Pleckhausen getroffen, um mit ihren selbstgebastelten Laternen und St. Martin hoch zu Ross durch Pleckhausen zu ziehen. Traditionell wurde der St. Martinszug musikalisch durch den Spielmannszug aus Obersteinebach begleitet. Auf dem Weg zur Freizeithütte wartete die Jugendfeuerwehr aus Pleckhausen um den Kindern einen Weckmann zu überreichen, der sofort probiert wurde. Von weitem konnte man schon das Martinsfeuer sehen. Im Anschluss an den St. Martinszug lud die Feuerwehr zu einem gemütlichen Beisammensein an der Freizeithütte ein. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Danke sagt Bürgermeister Heßeler St. Martin Joanne Kasten aus Pleckhausen, dem Organisationsteam Jennifer Klein und Tim Stopperich sowie ihrem Helferteam, der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen, der Jugendfeuerwehr Pleckhausen und allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die ihre Häuser wieder schön mit Lichter und Laternen geschmückt hatten. (luhe) Foto: OG Pleckhausen