MAINZ – „Feldversuch kostenpflichtiger Corona-Test ist gescheitert“ – FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion untermauert ihre Forderung zur unverzüglichen Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests für alle

Mehr als einmal hat sich die FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag in den jüngsten Wochen und Monaten eindringlich gegen eine Abschaffung kostenloser Corona-Tests ausgesprochen. Nun erneuern FREIE WÄHLER ihre Forderung an die Landesregierung, die Tests unverzüglich wieder kostenlos anzubieten – und zwar für alle: Geimpfte und Ungeimpfte! Fraktionsvorsitzender Joachim Streit: „Die Vierte Welle kann nur gebrochen werden, wenn wir weiter testen. Und diese Tests müssen kostenlos sein. So verhindern wir in Rheinland-Pfalz einen weiteren Lockdown!“

Gerade angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen und der immer häufiger berichteten Impfdurchbrüche sind Immuntests zur Eindämmung von Covid-19 unerlässlich. Nach Einführung der kostenpflichtigen Tests prüften immer weniger Menschen, ob sie eine Erkältung, Grippe oder doch COVID 19 haben – eventuell sogar symptomlos.

„Die Einführung der Kostenpflicht für Corona-Tests war ein schwerer Fehler. Getrieben von dem Wunsch einer höheren Impfquote wurden Kosten eingeführt, um die Tests samt der Testpflicht zur teuren Schikane für Ungeimpfte zu machen. Ein Beleg hierfür ist die Stadt Koblenz, die nur Geimpften kostenlose Tests anbietet“, spricht Stephan Wefelscheid, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Fraktion, deutliche Worte. „Dieser Feldversuch ging eindeutig nach hinten los, da das damit verfolgte Ziel, nämlich Ungeimpfte zum Impfen zu bewegen, verfehlt wurde.“ Dafür wurde aber schlichtweg weniger getestet. So verbreiten Infizierte die Krankheit unwissentlich weiter und tragen maßgeblich zur Vierten Welle bei. Wefelscheid: „Der Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) muss daher handeln und umgehend dafür sorgen, dass Corona-Tests wieder kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sind!“