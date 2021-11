Veröffentlicht am 11. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aquarell-Schnupperkurs: Weihnachtskarten anfertigen

Weihnachten ist nicht mehr allzu weit weg. Die Weihnachtspost will rechtzeitig geschrieben sein. Ab Montag, 15. November, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen erstmals den Kreativkurs „Aquarell-Schnupperkurs Weihnachtskarten“ an.

Was bietet dieser Kurs? Modernes Watercolor ist total im Trend. Hierbei handelt es sich um eine Maltechnik mit jungen, frischen Aquarellmotiven, mit der man wunderbar kleine Dinge gestalten kann, besonders natürlich individuelle Glückwunschkarten. Im Kurs lernen auch und gerade Aquarell-Neulinge den Umgang mit Aquarellfarben, Pinsel und Papier. Am ersten Kursabend werden die Grundlagen erklärt, verschiedene Pinsel und Papierarten vorgestellt, das Mischen von Farben sowie Grundtechniken erlernt und natürlich eine erste Karte gestaltet. Während der beiden folgenden Termine können dann mit weihnachtlicher Vorfreude passende Motive nach Wahl gestaltet werden. Bei Interesse kann ein Starter-Paket mit hochwertigen Aquarellfarben, Pinseln und allem was wir für den Anfang benötigen erworben werden.

Der Kurs mit drei Terminen findet jeweils montags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr statt, die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Foto: