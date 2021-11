Veröffentlicht am 10. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Herbstsynode des Kirchenkreises Altenkirchen

Erstmals seit zwei Jahren kommen die rund 70 Abgesandten des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen wieder zu einer Synode in Präsenz zusammen. Es ist für etliche der Synodalen aus Kirchengemeinden, Einrichtungen und Kirchenkreis das erste Mal eines direkten synodalen Miteinanders. Im Februar 2020 hatten die Kirchengemeinden ihre neuen Presbyterien gewählt, in deren Folgen wurden dann die Synodalen für vier Jahre bestimmt. Da im Herbst 2020 eine Präsenz-Synode unmöglich war, traf man sich per Videokonferenz und traf „per Kopfdruck“ die Beschlüsse für die anstehenden Arbeiten und wählte neue Gremien.

Nun treffen sich die Abgesandten aus den 15 Kirchengemeinden und des Kirchenkreises am 12. und 13. November – zwar mit Abstand und Auflagen – aber endlich persönlich in der Altenkirchener Christuskirche. Pandemiebedingt findet die gesamte Synodentagung unter entsprechenden Auflagen in der Kirche statt.

Start der Synode ist ein Gottesdienst um 17.30 Uhr, in dem Schulpfarrerin Nicole Eker predigen wird. Bei der anschließenden Tagung – sie wird am Samstagmorgen Uhr fortgesetzt – stellen sich die Synodalen verschiedenen Fragestellungen angesichts von gesellschaftlichen Herausforderungen und schrumpfenden finanziellen und personellen Ressourcen. So wird unter anderem darüber beraten wie die Trägerschaft der kirchlichen Kindergärten der Gemeinden in die Obhut des Kirchenkreises übertragen werden kann. Zehn Kindertagesstätten gibt es in sieben evangelischen Kirchengemeinden vor Ort. Bislang werden sie jeweils von den Kirchengemeinden vor Ort verwaltet.

Im Mittelpunkt des Synoden-Freitag stehen wie immer der Bericht der Superintendentin und die Berichte aus Gemeinden, Einrichtungen und Werken. Hier gibt es Einblicke in die verschiedensten Arbeitsbereiche und deren aktuelle Herausforderungen. Insbesondere die Corona-Situation hat überall Spuren hinterlassen und verschiedene Veränderungsprozesse in Gang gebracht.

Auch einige Regularien wie die Haushaltsberatungen und Kollekten-Entscheidungen stehen am Samstag, 13. November (Start um 8:30 Uhr mit einer Andacht von Gemeindepfarrerin Gudrun Weber-Gerhards) auf dem Programm in der Christuskirche. Nachwahlen für Ausschüsse und Anträge stehen ebenfalls am Samstag auf dem Programm.

Eine Teilnahme als Gast bei der Synode ist diesmal aufgrund der Pandemie nur mit vorheriger Anmeldung in der Superintendentur (02681/80 08 36) möglich.