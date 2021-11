Veröffentlicht am 10. November 2021 von wwa

WISSEN – Martinsmarkt und Mittelaltermarkt in Wissen

In Wissen hatte man erstmals den traditionellen Martinsmarkt mit einem Mittelaltermarkt verknüpft. Während am Samstag allerhand mittelalterliche Stände, aufgewertet durch Gaukler und Musikanten mit historischen Instrumenten, das Bild prägten, ging es am Sonntag mit einem breiten Angebot an modernen Waren und Dienstleistungen weiter. Außerdem hatten viele Geschäfte geöffnet. Am Sonntagnachmittag verteilte St. Martin hoch zu Ross, so wie es sich gehört, Brezeln auf dem Marktplatz an die Kinder.

Direkt daneben stand ein Karussell des Familiencircus Ronelli, wo sich viele der jüngsten Marktbesucher vergnügen konnten. Mit Einbruch der Dunkelheit war es dann soweit: Der Martinszug setzte sich in Bewegung. Vorneweg lief Pferd „Astor“ mit Reiter Steffen Bachmann aus Katzenbach im roten Mantel. Fehlen durften natürlich nicht die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie die Jugendfeuerwehr mit Fackeln. Dahinter kamen dann die Hauptpersonen zu ihrem Recht: Sehr viele Kinder mit bunten Laternen. Auf dem Schützenplatz brannte kurz darauf ein mächtiges Martinsfeuer als Abschluss des zweitägigen Marktgeschehens in der Siegstadt. (bt) Fotos: Bernhard Theis